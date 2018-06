Bexbach (AFP) Im Saarland ist am Montagmorgen ein Regionalzug durch einen abgefallenen Motorblock entgleist. Der Zug sprang kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Bous aus den Schienen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Ein Passagier erlitt demnach einen Schock und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. In dem Zug saßen etwa 60 Menschen.

