Berlin (AFP) Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, hat sich gegen eine pauschale Kritik an deutsch-türkischen Wählern der Regierungspartei AKP und von Präsident Recep Tayyip Erdogan gewandt. "Deutsche Politiker machen es sich zu leicht, wenn sie Erdogans Anhänger in Deutschland als Integrationsverweigerer abstempeln", sagte Sofuoglu den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Dienstagsausgaben). Auch sollten diese nicht als Anti-Demokraten diffamiert werden.

