Berlin (AFP) Die Union im Bundestag hat den wiedergewählten türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan aufgefordert, den seit über zwei Jahre geltenden Ausnahmezustand in dem Land zu beenden. Mit seinem Wahlerfolg verfüge Präsident Erdogan über "sämtliche Mittel zur Wiederherstellung von Rechtsstaatlichkeit sowie von Meinungs- und Pressefreiheit", erklärte der Unions-Außenexperte Jürgen Hardt (CDU) am Montag in Berlin.

