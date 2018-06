Cottbus (AFP) Nach einem Waffenfund in einem Mehrfamilienhaus im brandenburgischen Calau haben dutzende Anwohner zeitweise ihre Wohnungen verlassen müssen. In der Zweizimmerwohnung, im Keller und in der Garage eines verstorbenen 46-Jährigen fanden sich Gewehre, Pistolen, kistenweise Munition, aber auch scharfe Granaten, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Cottbus sagte. Familienangehörige des Manns hatten die Beamten alarmiert.

