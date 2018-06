Berlin (AFP) Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat gefordert, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung mehr Personal zur Seite zu stellen. Er brauche eine bessere personelle Ausstattung, um seine Tätigkeit wirksam ausüben zu können, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster am Montag. Er sei aber zuversichtlich, dass dies in den laufenden Haushaltsberatungen umgesetzt werde.

