Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Juni 2018:

26. Kalenderwoche, 177. Tag des Jahres

Noch 188 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Anthelm, Johannes, Paulus

HISTORISCHE DATEN

2017 - Die deutschen Atomkonzerne und der Staat besiegeln den milliardenschweren Finanzpakt zur Entsorgung nuklearer Altlasten. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) und die vier Konzerne Eon, RWE, EnBW sowie Vattenfall unterzeichnen in Berlin den entsprechenden Vertrag.

2016 - Irakische Truppen haben die Terrormiliz Islamischer Staat vollständig aus der Stadt Falludscha vertrieben. Das teilt der zuständige General mit. Der IS hatte Falludscha im Januar 2014 eingenommen und von dort seinen Vormarsch im Irak begonnen.

2008 - Mit der größten Reform des GmbH-Rechts seit mehr als 100 Jahren wird die Gründung einer Firma einfacher und billiger. Der Bundestag beschließt einen entsprechenden Gesetzentwurf. Am 1. November 2008 tritt das Gesetz in Kraft.

1988 - Der Absturz eines fabrikneuen Airbus vom Typ A 320 der Air France bei einer Flugschau nahe Mülhausen im Elsass kostet drei der 136 Insassen das Leben. 36 Menschen werden verletzt.

1963 - Zum Abschluss seines Deutschlandbesuches hält US-Präsident John F. Kennedy in West-Berlin eine Rede, die mit der Bekundung seiner Solidarität endet: "Ich bin ein Berliner."

1948 - Die erste Maschine der U.S. Air Force startet zur Operation "Vittles" (Operation Lebensmittel). Sie soll das von den Sowjets blockierte Berlin versorgen. General Lucius D. Clay, US-Militärgouverneur in Deutschland, hatte die Luftbrücke angeordnet.

1945 - Ein Gründungsaufruf der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) wird in Berlin veröffentlicht. Die CDU definiert diesen Tag als Gründungsdatum der Partei. Als Bundespartei schloss sich die CDU 1950 zusammen.

1843 - Hongkong wird zur britischen Kronkolonie erklärt.

1541 - Francisco Pizarro, der spanischer Eroberer Perus, wird in Lima ermordet.

GEBURTSTAGE

1993 - Ariana Grande (25), amerikanische Sängerin ("My Everything") und Schauspielerin

1968 - Gudni Jóhannesson (50), isländischer Politiker, Präsident Islands seit August 2016

1963 - Michail Chodorkowski (55), russischer Dissident, ehemaliger Besitzer des russischen Ölkonzerns Yukos, Putin-Kritiker, lebt im Exil in der Schweiz

1943 - Georgie Fame (75), britischer Rhythm & Blues-Musiker ("The Ballad of Bonnie and Clyde")

1898 - Willy Messerschmitt, deutscher Flugzeugkonstrukteur, gest. 1978

TODESTAGE

2013 - Bert Stern, amerikanischer Fotograf (Marilyn Monroe: "the last sitting"), geb. 1929

2012 - Nora Ephron, amerikanische Drehbuchautorin und Regisseurin ("Schlaflos in Seattle"), geb. 1941