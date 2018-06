Amman (dpa) - Der britische Prinz William hat bei seinem Besuch im Königreich Jordanien Flüchtlinge aus dem benachbarten Bürgerkriegsland Syrien getroffen. Im römischen Theater der Stadt Dscharasch sangen ihm Kinder Volkslieder vor, andere zeigten ihm ihre Bilder. William sprach auch mit syrischen Eltern.

"Er hat uns gefragt, wie wir hier aufgenommen worden sind, wie mein Leben ist und ob die Kinder hier Bildung bekommen", erzählte der Syrer Abdel Karim, der als Bäcker arbeitet. William war in Begleitung des jordanischen Kronprinzen Al-Hussein bin Abdullah.

Jordanien hat mehr als 650 000 syrischen Flüchtlinge aufgenommen, eine große Belastung für das rohstoffarme Land. Viele syrische Kinder können dort nicht zur Schule gehen.

Am Abend stand Williams Weiterreise nach Israel auf dem Programm. Es ist der erste offizielle Besuch eines Mitgliedes der britischen Königsfamilie in Israel seit der Staatsgründung 1948. Er will Tel Aviv und Jerusalem sowie Ramallah in den palästinensischen Autonomiegebieten besuchen.