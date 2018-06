Moskau (AFP) Russlands Außenminister Sergej Lawrow empfängt am Mittwoch den Nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton. Ein Sprecher des Außenministeriums in Moskau bestätigte am Montag den Termin für das geplante Arbeitstreffen. Boltons Besuch dient nach Angaben des Weißen Hauses Vorbereitungen eines möglichen Gipfeltreffens zwischen Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin.

