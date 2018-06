Washington (AFP) Die USA sind einem Bericht zufolge kurz davor, eine weitere Front in ihrem Handelskonflikt mit China aufzubauen: Das Finanzministerium plane, mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen chinesische Investitionen in US-Technologiefirmen stark einzuschränken, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mehrere eingeweihte Personen. Demnach will sich Washington dabei auf eine Gefährdung der wirtschaftlichen und nationalen Sicherheit der USA berufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.