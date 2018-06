Berlin (AFP) Der Staat benötigt nach Einschätzung des Deutschen Beamtenbunds (DBB) eine langfristig angelegte Personalplanung, um dauerhaft Arbeitskräfte für den öffentlichen Dienst zu gewinnen. Als größter Arbeitgeber in Deutschland müsse der öffentliche Dienst "strategischer, koordinierter und nachhaltiger" agieren, mahnte DBB-Vize Friedhelm Schäfer am Dienstag in Berlin. Der Staatsdienst sei insbesondere bei jungen Leuten und hochqualifizierten Fachkräften "kein Selbstläufer mehr".

