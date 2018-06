Luxemburg (AFP) Vor dem EU-Gipfel haben die Mitgliedstaaten am Dienstag versucht, einen Kompromiss für die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Mazedonien zu finden. Für die Bundesregierung kündigte Staatsminister Michael Roth (SPD) beim Treffen der Europaminister in Luxemburg an, für die Eröffnung der Beitrittsgespräche zu stimmen. Frankreich und die Niederlande hatten nach Angaben mehrerer Teilnehmer aber noch Vorbehalte.

