Berlin (AFP) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will mit einem neuen Gesetz dafür sorgen, dass in den Krankenhäusern genügend Pflegepersonal zur Verfügung steht. "Die Krankenhäuser bekommen die Chance, ihre Personalprobleme zu lösen" sagte Spahn den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Mittwochsausgaben). "Wir finanzieren so viele neue Stellen in der Pflege, wie die Kliniken besetzen können. "'Kein Geld' zählt als Ausrede nicht mehr."

