Nürnberg (AFP) In Gunzenhausen in Mittelfranken sind eine Frau und drei Kinder tot aufgefunden worden. Die 29-Jährige sowie ihre drei, sieben und neun Jahre alten Kinder wurden am Dienstagmorgen tot in einer Wohnung entdeckt, wie die Polizei in Nürnberg mitteilte. Der 31-jährige Familienvater lag demnach schwerverletzt vor dem Haus. Seine lebensgefährlichen Verletzungen zog er sich nach ersten Ermittlungen durch einen Sturz aus großer Höhe zu.

