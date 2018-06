Essen (AFP) In Essen ist ein Zweijähriger aus einem Fenster gestürzt und gestorben. Der Junge fiel am Montagnachmittag vermutlich aus dem Fenster des Kinderzimmers im dritten Stock auf den Gehweg, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.