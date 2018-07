Rom (AFP) Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, ist in Italien von Regierungschef Giuseppe Conte und Verteidigungsministerin Elisabetta Trenta empfangen worden. Er sei "glücklich", Bolton in Rom getroffen zu haben, erklärte Conte am Dienstag über den Kurzbotschaftendienst Twitter. Demnach kam auch ein mögliches zukünftiges Treffen Contes mit Präsident Trump in Washington zur Sprache.

