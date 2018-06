London (dpa) - Formel-1-Titelverteidiger Lewis Hamilton (33) ist sich britischen Medien zufolge mit Mercedes endgültig einig über einen neuen Vertrag.

Der Kontrakt werde bis Ende 2020 laufen und den Briten zum Topverdiener im Fahrerlager vor Ferrari-Pilot Sebastian Vettel machen, berichtete die "Daily Mail". Weiteren Berichten zufolge gehe es nur noch darum, ob die Vertragsverlängerung vor Hamiltons Heimrennen in Silverstone in der kommenden Woche oder vor dem Mercedes-Heimspiel in Hockenheim am 22. Juli verkündet wird.

"Wir wollen es nicht mehr zu lange hinauszögern. Ich erwarte, dass es sehr, sehr bald passiert", sagte Teamchef Toto Wolff. Eigentlich wollte Mercedes die Zukunft seines Superstars schon vor dem Saisonstart geklärt haben, doch die Verhandlungen um die Gage und weitere Kerndetails zogen sich monatelang hin. "Lewis wird für uns fahren", versicherte zuletzt Niki Lauda, der Aufsichtsratschef des Teams.

Es wird erwartet, dass der Rennstall danach auch den Vertrag mit Valtteri Bottas (28) verlängert. Das Arbeitspapier des Finnen läuft ebenfalls am Jahresende aus.

