Berlin (dpa) - Im Asylstreit der Unionsparteien bemühen sich führende Politiker von CDU und CSU um Entspannung. Innenminister Horst Seehofer (CSU) machte vor einem Treffen der Koalitionspartner am Abend deutlich, dass er vom Fortbestand der großen Koalition ausgeht.

Wenn Politiker und Medien glaubten, das Bündnis fliege bald auseinander, so sei das "weltfremd", sagte der CSU-Vorsitzende "Focus Online". CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betonte: "CDU und CSU sind eine Schicksalsgemeinschaft." Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) sagte: "Dass wir heute so gut dastehen, hat auch mit 70 Jahren erfolgreicher Politik von CDU und CSU zu tun. Und das wollen wir auch in Zukunft so beibehalten."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kritisierte den Asylstreit in der Union scharf: "Ich habe mich dieser Tage häufiger gefragt, wie sollen wir eigentlich erfolgreich für Vernunft und Augenmaß in der politischen Debatte werben, wenn auf höchster Ebene und selbst im Regierungslager mit Unnachsichtigkeit und maßloser Härte über eigentlich doch lösbare Probleme gestritten wird."

Bei dem Spitzentreffen von CDU, CSU und SPD steht nicht nur Seehofers umstrittener "Masterplan Migration" auf der Tagesordnung. Es geht auch um zwei weitere Konfliktthemen: Die SPD will zum einen Seehofers Pläne für das "Baukindergeld" beschneiden. Die CSU will zum anderen wissen, was genau Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vergangene Woche mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vereinbart hat. Merkel und Macron hatten sich auf ein Eurozonen-Budget geeinigt. Sie wollen eine Investitionsoffensive starten. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte dazu erklärt: "Wir können jetzt nicht zusätzliche Schattenhaushalte auf den Weg bringen."

Hintergrund des Asylstreits ist Seehofers Ankündigung, Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden, an der deutschen Grenze abzuweisen. Merkel ist gegen diesen "nationalen Alleingang". Sie möchte auf dem EU-Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag für eine "europäische Lösung" in der Flüchtlingspolitik werben. Seehofer würde nach eigenen Worten auf die Zurückweisungen an der Grenze verzichten, wenn Merkel auf EU-Ebene eine Vereinbarung erzielen sollte, die den gleichen Effekt hätte wie die von ihm geplante Maßnahme.

Merkel rechnet beim EU-Gipfel in Brüssel noch nicht mit einer umfassenden Vereinbarung zu einem gemeinsamen europäischen Asylpaket. Zwei von sieben Richtlinien seien noch offen, sagte Merkel nach einem Treffen mit dem neuen spanischen Regierungschef Pedro Sanchez in Berlin. Dazu gehöre die Asylverfahrensrichtlinie und eine Reform der Dublin-Regeln, nach denen die Zuständigkeit für einzelne Asylbewerber in der EU festgelegt wird. "Da wird noch ein wenig Zeit notwendig sein." Deshalb plädierte Merkel erneut für bilaterale Abkommen einzelner EU-Staaten mit Herkunfts- und Transitländern.

Der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, sagte bei einem Kongress in Berlin: "Wir können so viele Polizisten und Verfassungsschützer im Inland aufstellen, das wird uns am Ende nichts nützen, wenn wir keine Sicherheit an der Grenze haben." Die Grenzkontrollen rund um den G20-Gipfel in Hamburg 2017 und während des G7-Gipfels in Elmau 2015 hätten gezeigt, dass Kontrollen ohne eine starke Beeinträchtigung des Grenzverkehrs möglich seien.

Eine eindringliche Mahnung richtete der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel an die beiden Koalitionspartner. "Man fragt sich, sind die völlig wahnsinnig", sagte Gabriel der Deutschen Presse-Agentur. "Ausgerechnet ich als Sozi sage: Ich kann nur hoffen, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt." Weil sie das deutsche Gewicht in Europa, aber auch das europäische Gewicht für Deutschland spüre.

FDP-Fraktionsvize Michael Theurer erwartet ein Einknicken der CSU. Nachdem Merkel erklärt habe, das EU-Asylpaket sei in dieser Woche nicht zu schaffen und die CSU sich zur Fraktionsgemeinschaft bekannt habe, bleibe nur die Frage, "wie Horst Seehofer und die CSU ihr Umfallen heute Nacht erklären werden", sagte Theurer. FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagte, im Falle eines Koalitionsbruchs wäre eine Neuwahl notwendig. Er vermute aber, dass CDU, SPD und Grüne sich vielleicht für eine Übergangszeit auf ein Bündnis verständigen.

Die Grünen wollen Merkel aber nicht stützen, sollte sie im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. "Nein, das können wir nicht, bei der Politik, die sie jetzt macht", sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt im ARD-"Morgenmagazin". Es fehle das Vertrauen "in die derzeitige Politik von Angela Merkel, die ja die Abschottung mitmacht".