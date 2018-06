Moskau (AFP) Der Flugzeugabsturz einer russischen Passagiermaschine mit 71 Todesopfern im Februar in der Nähe von Moskau ist durch Fehler der Besatzung ausgelöst worden. Das teilte das zuständige russische Luftfahrtkomitee (IAC) am Dienstag mit. Die Luftfahrtexperten hätten den Verlauf des Fluges "Sekunde für Sekunde" nachverfolgt und so den Ursprungsverdacht bestätigt.

