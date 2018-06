Lwiw (AFP) Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler (SPD), hat den tödlichen Angriff auf ein Lager der Roma-Minderheit in der Westukraine verurteilt. "Mit großer Bestürzung" habe sie vernommen, dass es am Samstag "erneut einen Angriff auf ein Roma-Camp in der Ukraine gegeben hat", erklärte Kofler am Dienstag in Berlin. Bei dem Angriff war ein 24-Jähriger getötet worden, vier Menschen wurden verletzt.

