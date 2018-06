Köln (AFP) Meilenstein auf dem Weg zu einer Premiere im All: Mit dem hüpfenden Landegerät "Mascot" an Bord hat Japans Raumsonde "Hayabusa 2" am Mittwoch den erdnahen Asteroiden Ryugu erreicht, wie die japanische Raumfahrtagentur Jaxa bestätigte. Der deutsch-französische "Mascot"-Lander soll laut Deutschen Raumfahrtzentrum DLR Anfang Oktober auf Ryugu aufsetzen und sich mindestens 16 Stunden messend und hüpfend auf dem Himmelskörper bewegen.

