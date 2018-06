Berlin (AFP) Immer mehr Betriebe in Deutschland lassen sich in einem elektronischen Verfahren von der Deutschen Rentenversicherung überprüfen. An dieser vereinfachten Methode nehmen mittlerweile über 30 Prozent der Arbeitgeber teil, wie der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Rentenversicherung Bund, Christian Amsinck, am Mittwoch in Koblenz auf der Vertreterversammlung der Rentenversicherung sagte.

