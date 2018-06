Köln (AFP) Wegen Befalls mit Vogelmilben bleibt eine Schule in Köln mindestens bis zum Wochenende geschlossen. Das entschied die Schulleitung, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Ursache sind demnach brütende Stare in den Unterdecken der Gemeinschaftshauptschule im Stadtteil Porz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.