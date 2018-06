Berlin (AFP) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will nach Angaben der Linkspartei das Flüchtlingsschiff "Lifeline" beschlagnahmen lassen. Die Abgeordnete Petra Pau erklärte am Mittwoch, sie habe im Innenausschuss des Bundestages von Seehofer wissen wollen, ob er grünes Licht dafür gebe, dass Flüchtlinge von dem Schiff in Deutschland aufgenommen würden. Daraufhin habe Seehofer erklärt, das Schiff sei "zu beschlagnahmen und die Crew strafrechtlich zu verfolgen".

