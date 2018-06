München (AFP) Den Kirchen in Deutschland fällt es nach Einschätzung der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs weiterhin schwer, offensiv mit ihrer Schuld umzugehen. Es habe zwar sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche "eine Reihe von einzelnen Aufarbeitungsprojekten gegeben", sagte die Kommissionsvorsitzende Sabine Andresen am Mittwoch im Bayerischen Rundfunk. Diese seien aber "meistens angestoßen worden durch Betroffene und durch den öffentlichen Druck".

