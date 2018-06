Berlin (AFP) Im Konflikt in der Union um die Asylpolitik hat Bundesinnenminister Horst Seehofer die harte Haltung der CSU verteidigt. "Ich kenne bei mir in der Partei niemand, der die Regierung gefährden will in Berlin, der die Fraktionsgemeinschaft auflösen möchte mit der CDU oder der gar die Kanzlerin stürzen möchte", sagte Seehofer am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger". Das sei überhaupt nicht das Anliegen.

