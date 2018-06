Prag (AFP) Tschechiens Regierungschef Andrej Babis hat die harte Haltung seines Landes in der Flüchtlingspolitik bekräftigt. Seine Regierung werde "entschlossen gegen die illegale Einwanderung kämpfen", sagte Babis am Mittwoch nach der Vereidigung seines zweiten Kabinetts in Prag. "Wir werden uns von niemandem vorschreiben lassen, wer bei uns lebt und arbeitet."

