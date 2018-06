Berlin (dpa) - Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags will heute die letzten strittigen Punkte klären und den Bundeshaushalt für das laufende Jahr beschließen. Bei der sogenannten Bereinigungssitzung müssen die Bundesminister nacheinander ihre Etatpläne erläutern und Mehrbedarf begründen - es wird mit Verhandlungen bis in die Nacht gerechnet. Die große Koalition plant bisher mit Ausgaben von 341 Milliarden Euro. Anfang Juli soll das Plenum des Bundestags den Plan dann endgültig beschließen - wegen der langen Regierungsbildung so spät wie noch nie.

