Berlin (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund hat im Ringen um mehr Fördergeld vom Bund zur Umsetzung der Leistungssportreform einen Erfolg verbucht. Rund 23 Millionen Euro mehr erhält der DOSB für dieses Jahr.

Dies wurde am Mittwochabend auf der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses entschieden. Damit steigt die Spitzensportförderung des Bundesinnenministeriums auf mehr als 193 Millionen Euro.

DOSB-Präsident Alfons Hörmann lobte die verbesserte Zusammenarbeit mit dem für den Sport zuständigen Bundesinnenministerium. "Das ist ein völlig neues Arbeits- und Lebensgefühl für alle, die im Sport unterwegs sind", sagte der Allgäuer in Berlin. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Spannungen zwischen dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Ministerium gegeben. Am Tag zuvor war Innenminister Horst Seehofer (CSU) erstmals im Sportausschuss des Bundestags aufgetreten.

Trotz der Erhöhung der Fördermittel und des laut Hörmann besseren Arbeitsklimas ließ der DOSB-Präsident weiter offen, ob er sich im Dezember zur Wahl für eine weitere Amtsperiode stellen wird. "Die nächsten vier Jahre werden kein Honigschlecken", sagte der 57-jährige Unternehmer, der seit 2013 an der Spitze des deutschen Sports steht.