Genf (AFP) Das Vorschreiben neutraler Zigarettenpackungen verletzt nicht die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO). Das entschied die in Genf ansässige Organisation am Donnerstag und lehnte damit eine Klage mehrer Länder gegen Australien ab. Seit Dezember 2012 schreibt Australien einheitliche Zigarettenpackungen in olivgrün und ohne Markenlogo vor, um das Rauchen unpopulärer zu machen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.