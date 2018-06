Frankfurt/Main (dpa) - Eine Gewinnwarnung von Osram hat den deutschen Aktienmarkt belastet. Der Dax verlor am frühen Nachmittag 1,38 Prozent auf 12.178,51 Punkte. Der Lichtspezialist begründete die düstere Prognose für das laufende Jahr vor allem mit Problemen der Autobranche.

Das drückte wiederum stark auf die Kurse der Autohersteller und ihrer Zulieferer. Papiere von Osram brachen um mehr als 15 Prozent ein auf den niedrigsten Stand seit Januar 2016.

Im Dax verloren die Papiere von Infineon, Continental, Volkswagen, Thyssenkrupp und BMW zwischen 1,3 und 5 Prozent. Im MDax gaben Branchenwerte wie Hella, Leoni, Dürr und Schaeffler zwischen 4 und 6 Prozent nach. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,91 Prozent auf 3366,26 Zähler. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,16 Prozent abwärts auf 25.663,25 Punkte. Der TecDax sank um 1,92 Prozent auf 2668,77 Punkte.

Zum globalen Handelskonflikt gab es zuletzt widersprüchliche Signale. Am Vortag hatte die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump vorerst auf ein hartes Durchgreifen gegen chinesische Investitionen in US-Technologie verzichtet, die Kurse noch steigen lassen.

Für Zurückhaltung an den Börsen dürfte auch der EU-Gipfel in Brüssel sorgen. Dort steht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Asylpolitik unter Erfolgsdruck. Bis zum Wochenende will sie eine europäische Lösung präsentieren, die Innenminister Horst Seehofer (CSU) von einem nationalen Alleingang in der Asylfrage abhalten soll.

Nach dem historisch frühen Aus der deutschen Fußballer bei der WM in Russland gaben Aktien ihres offiziellen Ausrüsters Adidas um 2,3 Prozent nach. Am Abend veröffentlicht zudem der Kontrahent Nike Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal.

Am Rentenmarkt lag die Umlaufrendite unverändert bei 0,16 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,01 Prozent auf 141,50 Punkte minimal nach. Der Bund-Future legte um 0,12 Prozent auf 162,63 Punkte zu. Der Eurokurs stieg leicht, zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1579 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1616 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8609 Euro gekostet.