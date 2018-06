Meschede (AFP) Durch einen beherzten Sprung in den kleinen Fluss Henne im Sauerland hat ein 49-Jähriger ein von der Strömung mitgerissenes Kind gerettet. Der dreijährige Junge fiel am Mittwochabend in Meschede unbemerkt von den Eltern in das kalte Wasser und trieb etwa 150 Meter in Richtung der nahen Ruhr ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.