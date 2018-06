Bremen (AFP) Im Bremer Stadtteil Huchting ist es am Donnerstag in einem Reihenhaus zu einer Explosion gekommen. Ein Mensch sei tot aus den Trümmern geborgen worden, sagte ein Polizeisprecher. Ob sich noch weitere Menschen in dem Gebäude befunden haben stehe bisher noch nicht fest.

