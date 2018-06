Osnabrück (AFP) Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen Umweltdelikten ist einem Medienbericht zufolge in Deutschland zum ersten Mal seit Jahren wieder rückläufig. Im Jahr 2016 habe es insgesamt 15.931 Ermittlungsverfahren gegeben, was der niedrigste Wert seit dem Jahr 2012 sei, berichtete die "Neue Osnabrücker Zeitung" am Donnerstag unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen. Ein Jahr zuvor seien es noch 17.349 Verfahren gewesen.

