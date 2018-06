Düsseldorf (AFP) Der Ex-Kunstberater Helge Achenbach muss 16,1 Millionen Euro Schadenersatz an die Albrecht-Erben zahlen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf urteilte am Mittwoch in einem Berufungsverfahren, den Albrecht-Erben stehe unter anderem wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung und Betrugs Schadenersatz von Achenbach zu. In erster Instanz hatte eine Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf den wegen Betrugs strafrechtlich verurteilten Achenbach zur Zahlung von knapp 18,8 Millionen Euro verpflichtet.

