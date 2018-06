Goslar (AFP) Ein Familienvater hat in einem Fluss bei Goslar in Niedersachsen einen schweren Stromschlag erlitten, als er mit einer Tauchpumpe einen Kinderpool auffüllen wollte. Er brach am Donnerstag in der Grane bewusstlos zusammen, wie die Polizei mitteilte. Zwei Kinder und zwei Erwachsende erlitten demnach leichte Stromschläge.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.