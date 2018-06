Berlin (AFP) AfD-Chef Alexander Gauland hat sich gegen die Aufnahme weiterer Flüchtlinge in Deutschland ausgesprochen. "Schließen wir die Grenzen, steigen aus allen Resettlement-Programmen aus und helfen wir denen, die tatsächlich Hilfe brauchen, an Ort und Stelle", sagte Gauland am Donnerstag im Bundestag mit Blick auf Flüchtlinge aus Afrika. "Hören Sie auf, Probleme ohne Ende in unser Land zu importieren."

