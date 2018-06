Berlin (AFP) In Deutschland sind die Pro-Kopf-Ausgaben im Gesundheitsbereich im vergangenen Jahr deutlich schneller gestiegen sind als im OECD-Schnitt. In Deutschland lagen die Ausgaben bei gut 4930 Euro - im Durchschnitt der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) waren es gut 3500 Euro, wie das Berliner Büro der Organisation am Donnerstag mitteilte. Das sind etwa 70 Prozent mehr, als die OECD-Länder für jeden Bürger für Bildung ausgeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.