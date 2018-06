Brüssel (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat beim EU-Gipfel Verbündete zur Lösung des Asylstreits mit der CSU gesucht. Flüchtlinge könnten sich nicht aussuchen, "in welchem Land sie ein Asylverfahren durchlaufen", sagte sie am Donnerstag in Brüssel. Griechenland stellte eine Vereinbarung zur Rücknahme von weitergereisten Asylbewerbern in Aussicht, Merkel führte auch ein Gespräch mit Italiens Regierungschef Giuseppe Conte. Der drohte jedoch mit einem Veto gegen die Gipfelbeschlüsse, sollten seine Forderungen nicht erfüllt werden.

