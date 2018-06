Berlin (AFP) SPD-Chefin Andrea Nahles hat an die Unionsparteien appelliert, die Möglichkeit europäischer Lösungen in der Flüchtlingsfrage durch ihren internen Streit nicht zu verspielen. "Werden sie ihrer nationalen und internationalen Verantwortung gerecht, bevor es zu spät ist", sagte Nahles am Donnerstag im Bundestag. Es gebe Fragen, die national gelöst werden müssten, und solche, bei denen es nur europäisch funktioniere.

