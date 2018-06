Berlin (AFP) Angesichts des Fachkräftemangels im Gesundheitsbereich und in der Pflege haben die Integrations- und Ausländerbeauftragten der ostdeutschen Länder eine schnellere Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse gefordert. In der Praxis komme es immer wieder zu Verzögerungen bei der Bearbeitung der Unterlagen, heißt es in einer am Donnerstag nach einem Treffen in Berlin veröffentlichten Erklärung.

