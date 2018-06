Berlin (AFP) Für das Vorhaben der großen Koalition, das Rentenniveau bis 2025 bei 48 Prozent zu halten, könnten nach Einschätzung der Deutschen Rentenversicherung Steuermittel in zweistelliger Milliardenhöhe erforderlich werden. Auf der Grundlage des geltenden Rechts sei davon auszugehen, dass das Rentenniveau erstmals im Jahr 2025 unter 48 Prozent fällt und dann bei 47,5 Prozent liegen werde, sagte DRV-Vorstandschef Alexander Gunkel am Donnerstag auf der Vertreterversammlung der Rentenversicherung in Koblenz.

