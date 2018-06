Frankfurt (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft ist einen Tag nach dem WM-Aus wieder in Deutschland gelandet. Am Nachmittag setzte die Sondermaschine auf dem Frankfurter Flughafen auf. Der geplante Abflug aus Moskau hatte sich zuvor um rund 90 Minuten verzögert. Die Wartezeit hatten DFB-Präsident Reinhard Grindel, Bundestrainer Joachim Löw, Manager Oliver Bierhoff und Kapitän Manuel Neuer zu intensiven Gesprächen in den ersten Reihen des Flugzeugs genutzt. Löws Zukunft nach dem blamablen Scheitern des Teams ist noch offen, eine Entscheidung soll erst in den kommenden Tagen getroffen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.