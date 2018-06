Bremen (dpa) - Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Bremen sind am Morgen drei Menschen ums Leben gekommen.

Einsatzkräfte fanden die Leichen einer 41-Jährigen und ihres sieben Jahre alten Sohnes sowie im Nachbarhaus eine tote 70-Jährige, wie die Polizei mitteilte.

Die Detonation habe das Reihenendhaus bis auf die Grundmauern zerstört, sagte der Pressesprecher der Feuerwehr, Michael Richartz. Die angrenzenden Reihenhäuser seien durch die Explosion stark beschädigt worden. "Dass deren Bewohner nicht verletzt worden sind, grenzt an ein Wunder", sagte der Sprecher. Die Wucht der Explosion habe Trümmerteile 50 Meter weit geschleudert. "So etwas habe ich noch nicht gesehen."

Die Ursache für die Explosion war noch unklar. "Wir werden hier alles mit schwerem Gerät auf links krempeln", sagte Richartz. Am Morgen waren die Flammen demnach zwar gelöscht, die Ruine war aber noch heiß.

Im Umkreis von 100 Metern hatten die Einsatzkräfte der Polizei zufolge vorsorglich alle Häuser evakuiert. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.