Moskau/Washington (dpa) - Der Gipfel zwischen dem russischen Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump findet am 16. Juli in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt. Das teilte der Kreml am Donnerstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge mit.

