London (AFP) Der Airline-Konzern IAG mit den Töchtern British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling geht in Österreich mit einem Billig-Kurzstreckenflieger an den Start. Die Fluggesellschaft mit dem Namen Level biete ab dem 17. Juli Flüge von Wien zu 14 europäischen Zielen vor allem im Süden an, teilte IAG am Donnerstag mit. Der neue Anbieter dürfte die Konkurrenz der Billigflieger auf dem Kontinent nach der Pleite von Air Berlin wieder verschärfen.

