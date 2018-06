Arsal (AFP) Hunderte syrische Flüchtlinge kehren aus der libanesischen Grenzstadt Arsal in ihr Heimatland zurück. Wie der libanesische Sicherheitschef Abbas Ibrahim mitteilte, sollten am Donnerstag im Zuge einer Vereinbarung zwischen Beirut und Damaskus zunächst 400 Flüchtlinge nach Syrien zurückkehren. Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk leben in Arsal etwa 36.000 Syrer, von denen viele aus Dörfern auf der anderen Seite der Grenze stammen.

