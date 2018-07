Mexiko-Stadt (AFP) Eine Welle der Gewalt an Politikern hat den Wahlkampf in Mexiko überschattet. Seit Beginn des Wahlkampfes für die am kommenden Sonntag stattfindenden Wahlen seien 133 Politiker getötet worden, teilte das Institut Etellekt am Donnerstag mit. Die meisten Opfer habe es auf lokaler Ebene gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.