Islamabad (AFP) Pakistan ist nach eigenen Angaben auf eine Liste von Ländern gesetzt worden, die nicht genug gegen Terrorismusfinanzierung unternehmen. Pakistan stehe auf der grauen Liste der internationalen Geldwäsche-Task-Force (FATF), sagte Mohammad Faisal, Sprecher des Außenministeriums, am Donnerstag in Islamabad. Der FATF mit Sitz in Paris gehören 34 Staaten und Territorien an, darunter auch Deutschland.

