Warschau (AFP) Die Richter des Obersten Gerichts in Polen und ihre erste Vorsitzende, Malgorzata Gersdorf, wollen der umstrittenen Justizreform der Regierung zum Trotz im Amt bleiben. Das habe die Vollversammlung der 63 Richter am Donnerstag im Einklang mit der polnischen Verfassung entschieden, teilte ein Sprecher des Obersten Gerichts mit. Ein umstrittenes Gesetz der nationalkonservativen Regierung in Warschau schickt zahlreiche Richter und die Präsidentin nächsten Mittwoch in den vorgezogenen Ruhestand.

