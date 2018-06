Beirut (AFP) Bei russischen Luftangriffen im Süden Syriens sind laut Aktivisten 22 Zivilisten getötet worden. Allein in der Kleinstadt Al-Mseifra habe es 17 Tote in einem Keller gegeben, wo Zivilisten Schutz vor den Bomben gesucht hätten, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Demnach war es die höchste Opferzahl seit Beginn einer neuen Offensive der Regierungstruppen auf die Rebellengebiete am 19. Juni.

